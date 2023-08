Een zorgboerderij kopen op je 25ste: ‘Zo mooi als we met z’n allen soep uit eigen tuin eten’

BIJ DE BOEROp het platteland is veel meer te beleven dan men soms denkt. In de serie ‘Bij de boer’ wordt iedere week een boerenbedrijf uit de regio uitgelicht dat meer te bieden heeft dan een boerderij alleen. Deze week een kijkje bij zorgboerderij Samen in Overloon.