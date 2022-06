Eens maar nooit meer: Christian fietste honderd bergen op in twee weken. ‘Ik viel bijna op de fiets in slaap’

Wielrennen met maagproblemen is geen pretje. Met 40 graden Celsius een berg beklimmen ook niet. Helemaal niet als ze Mont Ventoux, Galibier of Tourmalet heten. En als je om je doel te bereiken om in twee weken tijd nóg honderd van zulke Alpenreuzen en Pyreneeënpieken te bedwingen soms tot in de nacht moet doortrappen, hevige regen en bibberkou moet trotseren, onder je gewicht raakt, mentaal kraakt en bijna op de fiets in slaap valt, dan is er eigenlijk maar één woord voor: gekkenwerk.