Eenzaamheid, allang niet meer alleen een probleem onder ouderen?

Zo bespaar je met ‘groene’ Google Maps-func­tie brandstof op Brabantse wegen

BRABANT - Benzine besparen én denken aan het milieu; in een tijd van stijgende brandstofprijzen en klimaatverandering is dat ook voor Brabantse bestuurders een must. Met het in kaart brengen van milieuvriendelijke routes wil Google Maps dat voor automobilisten een stuk makkelijker maken. Maar hoeveel benzine kan je besparen op de Brabantse wegen?

7 september