Eenzaamheid is een gevoel waarbij je lichaam zegt ‘er zit een fout in je relatienetwerk’

Podcastserie GigaBrabander GigaBrabander is een initiatief van studenten van de Fontys Hogeschool voor de Journalistiek gericht op Brabantse studenten die uit Brabant zijn verhuisd voor hun studie. De uitzendingen zijn gemaakt door Meike Marchand, Roos Le Rutte, Fleur Broeders, Rard van der Hoeven, Lotus Bisseling, Marloes Smits en James de Haan. Aflevering ‘GigaGeïsoleerd’ is verderop in dit bericht te beluisteren.

De Tilburger publiceerde drie jaar geleden zijn tweet over hoe eenzaam hij was. Hij verwachtte dat niemand het zou lezen, want familie en vrienden had hij niet. In zijn Twitterbericht gebruikte hij de hashtag ‘maatjegezocht’, waarop onverwacht veel reacties kwamen. ,,Ik kreeg tientallen berichten binnen van lotgenoten die met mij wilde afspreken.”

Groot door een hashtag op Twitter

Vreijsen begon met afspreken, binnen en buiten Brabant. Hij merkte dat de reisafstand best veel invloed heeft. ,,Als je eenzaam bent is het al een hele grote drempel om contacten te zoeken met mensen. Ver reizen kan voor veel mensen een nog grotere stap zijn. Zelf vond ik het ook fijner om meer lotgenoten in de buurt te hebben, omdat je dan sneller ook afspraken kunt maken.”

Een paar maanden na zijn oproep op Twitter maakte Bryan een gesloten Facebookgroep aan waarbij lotgenoten binnen Brabant zich aan konden aansluiten. Inmiddels staat de teller van de leden in de groep op 1570 mensen.

Luister hier naar de podcast:

Brabantse Maatjes

De groep Brabantse Maatjes bestaat uit Bryan met zijn inmiddels twee vrienden. Ze zorgen dat er eens in de twee weken een activiteit plaatsvindt. Dit loopt uiteen van een boswandeling tot aan bowlen. Als er een activiteit plaatsvindt, sturen ze de leden een mail en plaatsen ze een oproep in de Facebookgroep.

Iedereen die wil en kan, mag zich aansluiten, zegt Vreijsen. ,,We zien dat de meeste mensen die naar onze activiteiten komen tussen de 18 en 35 jaar oud zijn. Studenten komen niet echt op onze organisatie af. We zijn heel erg toegankelijk en makkelijk te bereiken maar ik denk dat er toch veel schaamte zit bij de jongeren. Eenzaam zijn als student is natuurlijk niet cool, maar om het toe te geven en er hulp voor te zoeken is een hele grote stap.”

Deel van jongeren voelt zich eenzaam Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2021 ruim 11 procent van de jongeren boven de vijftien jaar zich sterk eenzaam voelde. Een op de drie jongeren geeft aan zich geregeld eenzaam te voelen. Vergeleken met 2019 zijn deze cijfers ruim toegenomen.

‘Eenzaamheidsorganisaties niet de oplossing’

Om deze eenzaamheid te bestrijden zijn er in de afgelopen jaren veel organisaties uit de grond gestampt door de overheid. De vraag is of ze jongeren helpen. Deze landelijke organisaties geven cursussen, plannen online afspraken en hebben praatgroepen. Op lokaal niveau ontstaan groepen door ervaringsdeskundigen die elkaar en vooral ook andere helpen.

Jeanette Rijks is expert op het gebied van eenzaamheid en is werkzaam bij het Informatie Centrum Eenzaamheid. Zij is van mening dat eenzaamheidsorganisaties niét de oplossing zijn om de eenzaamheid onder jongeren aan te pakken.

Quote Je relaties raken uit balans en daar ligt het probleem. Jeanette Rijks, Informatie Centrum Eenzaamheid

,,De eenzaamheid is nergens zo hoog als bij eerstejaarsstudenten”, weet Rijks. Veel meer dan de helft van deze studenten, zo'n 60 à 70 procent, voelt zich eenzaam. ,,Op het moment dat je gaat beginnen aan een nieuwe studie krijgt je leven een hele draai. Je gaat studeren en misschien zelfs verhuizen, dat heeft een invloed op de relaties met je ouders, familie en vrienden. Je relaties raken uit balans en daar ligt het probleem.”

Ze benadrukt: ,,Eenzaamheid is een gevoel waarbij je lichaam zegt: er zit een fout in je relatienetwerk. De enige manier om de eenzaamheid te verslaan, is om het probleem bij de wortels aan te pakken en dat is dat wij moeten leren hoe je relaties moet beginnen, opbouwen en onderhouden.”

Verkeerde hulp

De Wereldgezondheidsorganisatie en de Rijksoverheid houden zich tegenwoordig veel bezig om de eenzaamheid onder de jongeren te verminderen, maar hoe ze dat doen is volgens Rijks niet de juiste manier. ,,Er wordt vooral gekeken naar wat jij kunt doen om andere te helpen. Eigenlijk wordt er dus verwacht dat je de problemen van anderen moet oplossen, maar zo werkt het niet. We moeten allemaal leren hoe we relaties aan moeten gaan, zodat als jij jezelf ooit eenzaam voelt jijzelf weet hoe je het aan moet pakken.”

Jongeren die zich eenzaam voelen, zullen dus niet zo makkelijk uit zichzelf naar een organisatie stappen omdat die stap te groot is, zegt Rijks. ,,Het probleem los je niet op door aan je sociale/relatievaardigheden te werken, maar het probleem is op te lossen met een breinaanpak.”

Beluister hier alle andere afleveringen van GigaBrabander:

