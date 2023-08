Eenzame ouderen in Drimmelen lopen warm voor maandelijkse traktatie, benefietavond moet dat helpen betalen

Pe­ter-Wil­lem en Pepijn hebben een missie: geallieer­de oorlogs­slacht­of­fers in Werkendam een gezicht geven

Peter-Willem Langebeeke en Pepijn van den Hoek zijn vastberaden om bij iedere naam op de oorlogsgraven in Werkendam, 24 in totaal, een foto te vinden. Zo willen ze de herinnering aan deze onschuldige slachtoffers levend houden. Hun steen is veelbetekenend, maar een foto maakt hun tragische verhaal persoonlijker. ,,De mannen die gesneuveld zijn voor onze vrijheid wil je gewoon herdenken en gedenken.”