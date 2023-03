Eerst Airbus vanuit Fez landt op Airport Weeze

Air Arabia Marco vliegt deze zomer twee keer per week met een Airbus A320-200 van Weeze naar de Marokkaanse miljoenenstad Fez in het noordoosten van Marokko. De vluchten zijn in eerste instantie gepland op donderdag en later in het seizoen op op dinsdag en vrijdag. Vluchten voor een enkele reis worden aangeboden vanaf 79 euro.

Grote winst

De vraag van reizigers van Marokkaanse afkomst is al jaren groot: alleen al in 2019 - voor corona - vlogen 100.000 passagiers vanaf Weeze Airport naar het Noord-Afrikaanse koninkrijk. Ook veel mensen met een Marokkaanse achtergrond uit Nederland zijn er blij mee. ,,Deze verbinding is een grote winst voor de luchthaven en haar reizigers”, aldus Sebastian Papst, Managing Director van Airport Weeze.

De Marokkaanse low-cost luchtvaartmaatschappij, een dochteronderneming van het in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde Air Arabia, werd in 2009 opgericht en heeft haar thuisluchthaven in de havenstad Casablanca. Zij vliegt reeds op Duitse luchthavens zoals Frankfurt, Keulen/Bonn en München.

De maatschappij beschikt over moderne Airbus A320-200's, die voortaan ook op Airport Weeze worden ingezet. Fez is de derde grootste stad van Marokko en één van de vier koningssteden van het land. De ommuurde oude stad van Fez wordt beschouwd als de oudste van Marokko en staat sinds 1981 op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Bagage

Omdat Air Arabia een budget-luchtvaartmaatschappij is, moeten de passagiers extra betalen voor ingecheckte bagage, evenals voor eten en drinken aan boord. De reviews over deze prijsvechter zijn niet onverdeeld gunstig.

