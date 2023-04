Eerste Breakout Run in Vught: ‘Gevangenen’ moeten flink aan de bak voor hun vrijheid

Stapro zet volgende stap op Kleine Hoeven in Reusel

REUSEL - In Casteren was Stapro al snel uit zijn jasje gegroeid. Recent is het jonge bedrijf in machinebouw verhuisd naar Reusel, waar Stijn Ansems in een nieuw bedrijfspand zijn ambities wil waarmaken: het verder ontwikkelen van op maat gemaakte bedrijfsliften.