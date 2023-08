Eerste kijkje in nieuwe supermarkt langs A58 bij afslag Zegge: ‘We hebben geen stuiver bespaard’

Onderwijs­be­drijf Edufax overgeno­men en verhuist uit kantoorvil­la Leende

LEENDE/BUDEL – Het onderwijsbedrijf Edufax in Leende is overgenomen door KMM Groep in Lelystad. De instelling verhuist daarom uit de kantoorvilla aan de Valkenswaardseweg in Leende. Dit pand wordt per 1 september betrokken door het Budelse PR- en marketingbedrijf Komma.