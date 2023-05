Eerste overtocht van 2023 met elektrisch veer Renkum-Heteren markeert opening nieuw vaarseizoen

Stoere Kerels | Peptalk van oud-spe­ler Jonas Heymans voor ‘de boys van Willem II’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 36 van dit seizoen gaat het onder meer over de spectaculaire thuiswedstrijd tegen De Graafschap (3-2), waar linksback Niels van Berkel opviel met een assist en een doelpunt.