Eerste Valentijnsviering in de St. Josephkerk in Roosendaal

Paus Gelasius I

Valentijnsdag is op 14 februari. Het is de dag waarop geliefden elkaar wat extra aandacht geven. Deze dag bestaat al sinds het jaar 496, toen paus Gelasius I de H. Valentinus een dag toewees. Deze heilige was waarschijnlijk priester of bisschop in Italië. Waarschijnlijk, want er zijn geen geschriften van of over hem bekend. Later is geopperd dat de dag is ingesteld om een Romeins vruchtbaarheidsfeest te vervangen. Volgens de overlevering werden ongehuwde jonge vrouwen die dag aan jonge mannen gekoppeld.