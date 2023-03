Eerste zege en leiderstrui voor Graat in Kroatië

Graat, die vier jaar geleden pas begon met wielrennen en daarvoor voetballer was bij Volharding in Vierlingsbeek, was in de etappe van Novigrad naar Motovun over 173 kilometer de sterkste op een aankomst bergop. Hij bleef de Tsjech Adam Toupalik en zijn teamgenoot Darren van Bekkum drie seconden voor.