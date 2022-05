Eerste zomerse dagen in aantocht: dit is het weerbericht van de komende week in Brabant

Wanneer het kwik stijgt naar minimaal 25 graden, spreken meteorologen van het KNMI van een zomerse dag. De kans dat dit deze week gaat gebeuren is groot, blijkt uit de voorspelling van Weer.nl. Maandagmiddag zelfs al, want volgens de weersite wordt het 26 graden in het zuidoosten. Dinsdag stijgt de temperatuur nog iets meer naar 27 graden in diezelfde regio. De rest van de week is het iets koeler.

Met het mooie weer in het verschiet is het buiten goed toeven. Zin om er een dagje op uit te trekken? Bekijk hier een aantal mooie wandelroutes langs plassen en meren in heel Nederland zoals het Schildmeer in Groningen en de Binnenmaas in Zuid-Holland. Liever dichter bij huis blijven? Ga bijvoorbeeld naar het preHistorisch Dorp in Eindhoven, botanische tuin Arboretum in Oudenbosch of dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. Bekijk hier een overzicht van ‘onbekende’ toeristische trekpleisters in Brabant.