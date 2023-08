Effectieve Boere solliciteert met gelijkmaker naar basisplaats tijdens generale repetitie NAC

Een frikandel speciaal? Vergeet het maar op Theaterfes­ti­val Boulevard

DEN BOSCH - Een frikandel speciaal of berenklauw met pindasaus? Nee, die vind je niet op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch. Het personeel moet het zelfs zónder vlees doen. En voedselverspilling is uit den boze. Wat staat op het menu?