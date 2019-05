Efteling gaat niet in op vervallen taakstraffen Raveleijn-activisten

Een woordvoerster laat in een reactie weten dat het niet aan de Efteling is ‘de straf te beoordelen’. ‘We vinden het alleen maar jammer dat ze nog steeds aandacht krijgen.’

Geen taakstraf

Advocaat Jan-Hein van Dijk van de activistengroep liet eerder al weten dat hij ‘blij is met het besluit’ om hen geen taakstraf te geven en niet te vervolgen voor smaad. Omdat de demonstranten eerder al in verzet gingen tegen de eis, moest de officier van justitie de zaak opnieuw beoordelen. Daarbij werd besloten alleen een geldboete op te leggen. ,,Of we hiermee akkoord gaan of alsnog bezwaar maken, moeten we nog bekijken”, aldus Van Dijk.