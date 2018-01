Efteling: Kom een andere dag

Tilburgse pokeraar lost schuld af met vervoer van drugsafval, maar wordt klemgereden door politie

17 januari TILBURG / ALPHEN - Een 34-jarige Tilburgse pokeraar heeft woensdag in de rechtbank in Breda een jaar cel tegen zich horen eisen. Hij werd in september 2015 betrapt toen hij in Alphen in een bus vol grondstoffen voor synthetische drugs reed.