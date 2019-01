‘Efteling lost geen enkel probleem op, poppen zijn niet racistisch’

Sneeuw­front in Brabant komt er niet: hooguit natte sneeuw in westen

14:51 Het zou vandaag weer wit kleuren in Nederland. Automobilisten keken er tegenop, liefhebbers verheugden zich erop. In Brabant lijkt het feestje echter niet door te gaan. Er valt hooguit nog wat natte sneeuw in het westen van de provincie. De temperatuur blijkt toch te hoog.