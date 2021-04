Efteling open voor achtduizend bezoekers voor Fieldlab

Podia in Eindhoven gaan tijdelijk weer open voor proef met publiek

20:12 EINDHOVEN - Naar Stef Bos in het Parktheater, naar Wende Snijders, Herman van Veen of Candy Dulfer in Muziekgebouw Eindhoven, of naar dansgezelschap Panama Pictures in Natlab? Het kan vanaf 16 april weer. Tijdelijk dan.