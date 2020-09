Efteling stelt uitbreiding van het park uit: ‘Het geld is op’

,,Het geld is even op", aldus directeur Fons Jurgens die in een exclusief interview over de plannen voor de ‘Wereld van de Efteling in 2030' open kaart speelt. Maar zo positief als hij de uitspraak van de rechter inschat, zo negatief is het saldo van de Efteling voor het jaar 2020. En dat miljoenenverlies, vanwege corona, zorgt voor een uitstel van de geplande groei van het park.