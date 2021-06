Efteling verwijdert controversiële attractie: Monsieur Cannibale maakt plaats voor Sindbad de Zeeman

Twijfelmoe­der Patricia heeft genoeg van vooroorde­len: ‘Kon ik er wat aan doen dat die babykrie­bels niet kwamen?’

21 juni Het woord twijfelmoeder ontstond uit de frustratie van de nu 37-jarige Patricia de Ryck. De journaliste uit Sambeek vroeg zich af waarom ze op haar 29ste nog geen kinderwens voelde, maar vooral waarom ze daar geen normaal gesprek over kon voeren. Ze schreef er een boek over en startte de Facebookgroep Twijfel over Kinderwens