Eieren voor de Efteling komen uit deze diervriendelijke stal

De Kipster-eieren zijn vaak op bij de Lidl. Er zou een stal bij moeten komen, zei de supermarkt. Ondertussen was er vanuit andere kanten ook interesse voor deze eieren. Dus bouwde Kipster een nieuwe milieuvriendelijke boerderij in Beuningen. Vrijdag is de opening, door minister Carola Schouten.



Aan de Hosterdstraat in Beuningen, op nog geen tien minuten van Nijmegen, staan twee grote, modern vormgegeven stallen. Vanachter het glas zie je de 42.000 witte kippen – nu allemaal een week of 20 oud. Straks goed voor zo’n 40.000 eieren per dag. Ze hebben een eigen binnenverblijf met ‘slaap- en legplekken’. Als ze willen, kunnen ze naar buiten toe. In die ren staan van hout gemaakte bomen en er liggen houtstronken.

Het gaat er in Beuningen heel anders aan toe dan Ruud Zanders uit Oirlo, een van de bedenkers van Kipster, van huis uit gewend was. Zijn ouders hadden een legbatterij. ,,Na de tweede wereldoorlog dachten we: we moeten voorkomen dat er weer hongersnood komt. Dus opperde de toenmalige minister het idee van schaalvergroting. De boeren gingen zoveel mogelijk dieren houden. We voerden ze met graan dat op het land verbouwd werd.”



Maar is dat nog wel van deze tijd?, dacht Zanders in 2013, op dat moment lector van een school. ,,Het aantal mensen op de wereld groeit enorm. Dan moet je nadenken over hoe we in de toekomst met voedsel omgaan. Moeten we onze vruchtbare landbouwgrond gebruiken om voer voor dieren te verbouwen? Is dat niet zonde? Met één kilo graan kunnen we tien mensen voeden, maar we geven het aan dieren. Van een kip hebben vervolgens twee tot vier mensen eten.”



Volledig scherm Ruud Zanders voor zijn nieuwe kippenstal. © Eveline Van Elk

Hij zocht drie compagnons, ieder met een ander vakgebied: Styn Claessens, Maurits Groen en Olivier Wegloop. Samen met de Wageningen Universiteit onderzochten ze hoe ze de meest mileu-, mens- en diervriendelijke kippenstal konden neerzetten. Daar kwam drie jaar geleden Kipster uit. Goed voor de drie sterren van Beter Leven, het keurmerk van de dierenbescherming. Het betekent onder meer dat de kippen een ruime stal hebben en naar buiten kunnen.

Maar ook gebouwd volgens de filosofie van de kringlooplandbouw. ,,We voeren onze kippen met restafval afkomstig van bakkerijen en van het land. Net zoals dat vroeger gebeurden. Toen scharrelden de kippen rond op het erf en aten ze wat ze tegenkwamen”, zegt Zanders. Ook met de haantjes gaan ze bij Kipster anders om. ,,We vergassen ze niet zodra ze uit het ei komen, zoals gebruikelijk. Met een week of vijftien gaan ze bij ons pas naar de slachterij, om er vleesproducten van te maken.”

Kipster-eieren regelmatig uitverkocht in supermarkt

Al voordat ze hun eerste boerderij in Oirlo bouwden, in 2017, nam Lidl contact op. De supermarktketen wilde alle eieren afnemen. Maar aan de eieren van de Limburgse vestiging heeft Lidl niet genoeg. Regelmatig zijn de Kipster-eieren – voor een doosje van vijf betaal je 1,29 euro - uitverkocht. Ondertussen had ook Victoria Trading interesse. Deze inkooporganisatie, waar organisaties als de Efteling, Kwalitaria en Délifrance de eieren van krijgen, gaf aan voor vijf jaar eieren te willen afnemen.



Zanders ging op zoek naar een locatie waar hij twee nieuwe stallen kon bouwen. Die vond hij in Beuningen. Fijn vindt Zanders dat Kipster nu dichtbij een stad, Nijmegen, zit. ,,Zodat ook die inwoners er kennis mee kunnen maken.” Bij de stallen zit een bezoekersruimte waar je de kippen dagelijks kan komen bekijken.

Uitbreiden naar Amerika

Bij deze twee vestigingen blijft het niet. De vier initiatiefnemers willen Kipster uitdragen naar de rest van de wereld. Waarschijnlijk zijn de eieren later dit jaar te koop bij de Lidl in België en ‘hopelijk’ in 2021 in Duitsland en Frankrijk. In Amerika ligt er inmiddels ook een zogeheten ‘Letter Of Intent’ met Kroger. Deze supermarktketen gaat de eieren afnemen. Eind 2020 moet de eerste Kipster-boerderij in Amerika staan.



Dat andere boeren hun Kipster-concept gaan overnemen, juicht Zanders alleen maar toe. ,,Ik vergelijk het met cola, daarvan zijn ook vele soorten. Maar je hebt slechts een echte en dat is Coca Cola.”