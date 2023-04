Eigen drank in glas of blik meenemen naar Breda tijdens Koningsdag? In de binnenstad mag het niet

met video Drie olifanten tegelijk zwanger in Beekse Bergen: ‘Yambo is een echte casanova’

HILVARENBEEK - Het was liefde op het eerste gezicht tussen de ‘Spaanse’ olifant Yambo en Pina-Nessi. Het duurde dan ook niet lang voordat Beekse Bergen een drachtige olifant had. Maar daar bleef het niet bij: nu blijken maar liefst drie dames zwanger van Yambo. ,,Hier hebben we 25 jaar naartoe gewerkt.”