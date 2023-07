Eigen wasserette en gedeelde ruimtes: plan voor 200 ‘eigentijdse’ woningen bij oude Otten-garage

Palmen, bananen­plan­ten en de Perzische slaapboom: eiken en dennen in Efteling omringd door tropische planten

KAATSHEUVEL - Dennen en eiken staan er volop in de Efteling. Het is de oorspronkelijke begroeiing in het park. Maar cactussen, palmbomen en yucca’s zijn in opmars. De uitstraling van een attractie bepaalt de beplanting. Dus komt bij Danse Macabre een doodsbeenderenboom.