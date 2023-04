Eigenaar sport- en welnesscentrum: ‘Oosterhout zit mijn kinderopvangplannen dwars’

Dauwtrap­pen met Riethovens Harmonie­corps

RIETHOVEN - Het Riethovens Harmoniecorps (RHC) gaat weer dauwtrappen en wel op zondag 7 mei. Dauwtrappen is de gewoonte om op de eerste zondag in mei vroeg op te staan en dan in groepsverband een lentewandeling door het buitengebied te maken.