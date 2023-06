Eigenaar ziet oldtimer in vlammen opgaan in Oosteind

Back To DeVito brengt vleugjes Oss op Muze Misse

OSS - De band is thuis in de Achterhoek maar heeft fijne lijnen met Oss. Er zitten twee Ossenaren in Back To Devito, dat zondag present is op Muze Misse. Ook speelt de band liedjes die ooit door alle Osse jongerencafés galmden.