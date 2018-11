Eigenaresse Teerkamer na enorme explosie: ‘We hebben verschrikkelijke dingen gezien’

BERGEN OP ZOOM - De explosie in een transformatorhuisje nabij de Grote Markt in Bergen op Zoom, waarbij maandagochtend drie medewerkers van netbeheerder Enexis en een leerling van ‘t Rijks zwaargewond raakten, heeft enorme impact op getuigen en betrokkenen. Ook bij het naastgelegen restaurant De Teerkamer. ,,We hebben verschrikkelijke dingen gezien.”

De vier slachtoffers zijn zwaargewond vervoerd naar het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. ,,Een afschuwelijke situatie”, reageert conrector Désirée Reijpert van scholengemeenschap ‘t Rijks, waar de getroffen mavo-4-leerling heen fietste. ,,We maken ons ernstig zorgen en houden nauw contact met de ouders.”

Eigenaresse Daphne Lauwen van De Teerkamer aan de Grote Markt in Bergen op Zoom heeft de explosie in een transformatorhuisje naast haar restaurant zelf zien gebeuren. ,,We hebben verschrikkelijke dingen gezien, maar zelf allemaal een beschermengeltje op onze schouder gehad.”

Vier gewonden

Lauwen kwam met haar man Leslie en hun driejarig dochtertje juist aanlopen via de Hoogstraat richting Markt toen personeel van netbeheerder Enexis rond 10.10 uur de deur van het trafohuisje opende en een vuurbal naar buiten knalde. Daarbij werden drie personeelsleden van Enexis getroffen, evenals de toevallig langsfietsende Rijks-leerling.

,,Wellicht omdat er zuurstof bij kwam, ontstond er een enorme explosie en een steekvlam die tien meter ver tot aan de overkant van de straat kwam", aldus Lauwen. ,,Als we een minuut eerder waren geweest, hadden we nu ook in het ziekenhuis gelegen. We hebben ontzettend veel geluk gehad.”

Hoewel haar gezin ongedeerd bleef, is van opluchting geen enkele sprake bij Lauwen. ,,We voelen enorme verslagenheid. Onze gedachten zijn bij de vier slachtoffers en bij ons personeel dat net buiten stond op de Markt. We hebben het geroep gehoord van de getroffenen die wegrenden en de vreselijkste dingen gezien.”

Personeel

Daarna bemerkte ze ook de ontreddering bij hun personeel. ,,Een van onze collega's stond vlakbij de Enexis-mensen. Die dacht echt: ‘nu is het gebeurd me me’. Toen drong de totale ernst tot ons door. Ook oud-personeel is naar de zaak gekomen, we proberen elkaar te steunen door veel te praten. Maar het zal veel tijd kosten voor we dit verwerkt hebben.”

In het trafohuisje - geen kastje maar een pand - dat tegen De Teerkamer aan staat, ontstond brand, maar die werd snel geblust. ,,In ons restaurant is geen brand geweest, maar het stond wel zwart van de rook. Verder lijkt er weinig schade bij ons. We blijven dinsdag zeker nog dicht en hopen woensdag weer gasten te kunnen ontvangen.”

Van haar personeel begreep Lauwen dat mensen van Enexis vanwege een storing al sinds zeven uur ‘s ochtends op de Markt bezig waren. ,,Even na tienen viel echter pas bij ons in De Teerkamer de stroom uit. Kort daarna gebeurde de ontploffing.”

Lauwen zag ook de paniek die ontstond bij de woning boven de apotheek aan de overkant. ,,Daar woont een oudere dame. Daar is hard op de deur gebeukt, maar ze deed niet open.”

Goed weggekomen

Volledig scherm Ontploft trafohuisje Teerkamer Bergen op Zoom De zwartgeblakerde gevel van hoedenzaak 't Winkeltje aan de overkant © Peter De Brie Pandeigenaar Coert Vale bevestigt dat zijn 85-jarige moeder zwaar geschrokken is en daarom aanvankelijk niet reageerde. ,,Alle elektra lag er ook uit, we kregen haar eerst niet te pakken. Al bij al is ze nog goed weggekomen, maar mentaal heeft ze een enorme klap gekregen.” Zijn moeder was immers maar net thuis toen het mis ging.

,,Ze stond binnen met haar krantje in de hand toen ze een lichtflits zag en een geweldige knal hoorde. Ze heeft mensen gillend weg zien en horen lopen. Ons ma is een sterke vrouw, maar dit is een vreselijk nare ervaring, ze schiet ook vol als ze erover praat", aldus Vale. ,,Verder zijn onze gedachten bij die gasten die gewond zijn geraakt. We hopen zo dat het goedkomt met ze.”

Getroffen panden

Daarbij valt ander ongemak in het niet, zoals de panden naast de apotheek, die ook eigendom zijn van Vale en waarin zijn vrouw Wendy van der Wekken hoeden- en decoratiezaak ‘t Winkeltje runt. De gevel, direct tegenover het trafohuisje, werd vol getroffen door de vuurbal. De zaak gaat dinsdag zeker niet open.