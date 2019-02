'Eigenlijk allemaal blanco stemmen voor waterschap’

VIDEO Een portretfo­to met 78 carnavals­prin­sen van Bakel tot Bladel? Ga er maar aanstaan

24 februari LIESHOUT - Het is een traditie, de prinsenfoto van het ED. Zondagochtend was het de veertiende keer dat de hoogheden van de Kempen tot de Peel werden vastgelegd. In het Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout werd een woud van veren gevangen in een groepsportret. Ga er maar aanstaan.