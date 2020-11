Einde aan intensieve veehouderij en handel in wilde dieren: zo wil D66 ziektes als corona en Q-koorts tegengaan

DEN HAAG - Stop met intensieve veehouderij in Nederland, leg de internationale handel in wilde dieren aan banden en bescherm het leefgebied van kwetsbare diersoorten. Die verstrekkende oproep doet regeringspartij D66 in een nieuw actieplan tegen zoönosen: infectieziekten die van dieren op de mens over kunnen springen.

De aandacht voor dit soort ziekten komt op zijn zachtst gezegd niet uit de lucht vallen: ook COVID-19 is namelijk een zoönose. Evenals de Q-koortsbacterie, die ruim tien jaar geleden vanuit Brabantse geitenstallen tot een epidemie bij mensen leidde. Aan die uitbraak zijn inmiddels 95 dodelijke slachtoffers en een veelvoud aan chronisch zieke patiënten toegeschreven.

Voor D66-Kamerlid Tjeerd de Groot is het reden om nog maar eens de noodklok te luiden. Hij vraagt dinsdagavond, als de Tweede Kamer de landbouwbegroting voor de komende jaren bespreekt, aandacht voor zijn actieplan. ,,De coronacrisis toont aan hoe kwetsbaar ons systeem is. Voor de intensieve veehouderij is geen toekomst meer in Nederland.”

Wat is er nu eigenlijk nieuw aan dit plan? Punt 1 is halvering van de veestapel. Maar daar pleit u al veel langer voor...

,,De nieuwe component in dit verhaal is natuurlijk corona. We wonen in Nederland in een enorm veedicht gebied. Dat brengt risico’s met zich mee. Aan de verspreiding van corona in nertsenbedrijven zien we wat het gevaar is. In een omgeving met grote aantallen dieren op een klein oppervlak kan een virus snel gaan circuleren en muteren."

,,Daarnaast zien we nu in een aantal studies terug dat corona relatief meer doden veroorzaakt in veedichte gebieden als de Peel. Dat is niet omdat zo'n virus rechtstreeks uit de stal overspringt. Maar wel omdat longziekten bijvoorbeeld al vaker voorkomen rondom geitenhouderijen: mensen lijken er vatbaarder voor zo'n coronavirus.”

Op die lezing valt wel wat af te dingen. Zo is er ook kritiek van epidemiologen op snelle conclusies over het verband tussen corona en luchtkwaliteit. Er is jaren aan onderzoek nodig om echt een serieus verband vast te stellen, zeggen zij. En dan blijkt het verhaal vaak toch complexer en genuanceerder te liggen dan gedacht...

,,Het klopt dat we nog heel veel niet weten. Tegelijkertijd zijn er meerdere statistische studies die dit verband al wel leggen. Maar het is ook de optelsom: er zijn natuurlijk meer redenen om de intensieve veehouderij in Nederland af te bouwen. Het systeem wat ons betreft niet houdbaar: vanwege de milieu-impact, het dierenwelzijn... Maar ook de economische positie van de boer. We kunnen niet in het duurste land ter wereld blijven produceren tegen een zo laag mogelijke kostprijs.”

U pleit ook voor meer controle en toezicht op de handel in wilde dieren. Waarom?

,,Nederland is een van de draaipunten van de wereld als het gaat om de handel in dieren. Als we dan beelden zien van beurzen waarop kooien van vleermuizen bovenop die van fretten worden gestapeld... Dat gebeurt gewoon in Nederland, terwijl juist dat gevaarlijke plekken zijn waar een virus van de ene naar de andere soort kan overspringen.”

U dient vandaag samen met de PvdA een motie in waarin u de regering oproept om met een ‘afbouwplan voor de intensieve veehouderij' te komen. Tegelijkertijd zit u in een coalitie met drie partijen die hier anders over denken. Wat komt er van uw terugkerende roep om halvering van de veestapel terecht?

,,Aan dat verhaal zitten twee kanten. Enerzijds zijn we blij met de grote stappen die het kabinet zet. Het natuurbudget is verdubbeld, en er gaat twee miljard naar de uitkoop van boeren rondom natuurgebieden: dat leidt tot minder dieren. Maar zijn we tevreden? Nee. Dit kabinet heeft niet durven doorpakken en heeft geen duidelijkheid willen geven aan boeren. Het systeem loopt vast. De enige manier om dat te doorbreken, is het afbouwen van de intensieve veehouderij, met oog voor de sociale gevolgen die dat voor boeren heeft.”