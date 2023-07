Einde conflict gemeente en stichting Dorpshuizen zorgt voor soepele overdracht naar nieuw dorpshuis Hoeven

De Osse museumtuin krijgt transforma­tie tot apotheek voor dieren: koe eet weegbree tegen maagpijn

OSS - De voortuin van Museum Jan Cunen in Oss is omgetoverd tot een ‘apothekerstuin’ voor dieren. Met onder andere weegbree voor egels met longaandoeningen. De tuin maakt onderdeel uit van het kunstproject The Animal Farmacy.