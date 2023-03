Eindelijk kan de schop in de grond voor de nieuwe supermarkt in Bosschenhoofd: ‘Vet leuk’

Een behoorlijke mijlpaal voor Bosschenhoofd, want al dertien jaar mist het dorp één van de meest fundamentele voorzieningen. De plannen voor het perceel aan de Sint Gerardushof liggen er al een paar jaar, maar toch werd regelmatig getwijfeld of die wel echt van de grond zouden komen. Nu staan jonge ondernemers Sander van Eekelen (24) en Gerald Ossenblok (28) te springen. ,,Wij vinden het vet leuk om hier met Boon’s Markt te beginnen", vertelt Van Eekelen.

Middelpunt in de buurt

Het runnen van een supermarkt zit Van Eekelen, als telg uit de ondernemersfamilie Van Eekelen, in het bloed, legt de toekomstige exploitant uit. Zijn opa had een zuivelwinkeltje en vader Cees en zijn broer Walter van Eekelen zijn eigenaar van PLUS-supermarkten in Rijsbergen en Alphen. In die supermarkt heeft ook Ossenblok al jaren ervaring opgedaan.

Quote Je hebt voorzienin­gen nodig voor een goede leefbaar­heid Ruud van den Boom, Woonkwartier

In Bosschenhoofd is gekozen voor de supermarktformule Boon’s Markt, met veel verse spullen en producten van lokale leveranciers. Die binding met de regio is belangrijk voor de ‘dagmarkt’ die in Bosschenhoofd komt, denkt René van Zijderveld van de Boon Food Group uit Dordrecht. Hij is speciaal voor de start van de bouw naar de plaats afgereisd. ,,Juist in dit soort kleinere dorpskernen wordt een supermarkt het middelpunt van de buurt. Het is een plek waar je elkaar ontmoet”, voorspelt hij.

Voorzieningen

Er komen verder negen woningen op dit perceel. Beduidend minder dan de 21 die in de eerste plannen werden genoemd. Toch is dat een heel bewuste keuze, legt directeur-bestuurder Ruud van den Boom van Woonkwartier uit. ,,Aan alleen woningen bouwen, heb je niets", zegt hij. ,,Je hebt voorzieningen nodig voor de goede leefbaarheid in Bosschenhoofd, dus we hopen dat inwoners de nieuw supermarkt omarmen.”