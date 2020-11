Eindhoven krijgt een XL-coronateststraat, ook grote testlocatie naar West-Brabant

Opvallend veel coronavi­rus­deel­tjes in Midden- en West-Bra­bants rioolwater, ‘Ossend­recht is echt heel hoog’

6:10 Midden- en West-Brabant telt opvallend meer coronavirusdeeltjes in het rioolwater dan de meeste andere regio's in Nederland. Ossendrecht is de uitschieter. Hier zitten veruit de meeste virusdeeltjes in het afvalwater van heel Midden- en West-Brabant. Uit de metingen van afgelopen week blijkt dat hier in rioolwater gemiddeld 702.939 miljard virusdeeltjes per 100.000 inwoners zit. Het gemiddelde in Midden- en West-Brabant ligt op 123.764. Landelijk ligt het gemiddelde nog lager (79.030).