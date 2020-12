Eindhovens Dagblad zoekt freelance online redacteuren

Schappen supermark­ten raken leeg, boeren in onderhande­ling over einde blokkades

12 december OSS - Terwijl door de blokkade-acties van boeren in onder meer Oss verschillende schappen in supermarkten leeg raken, is een delegatie boeren onderweg naar Zwolle om over het eindigen van hun acties te praten. Vrijdag waren er ook demonstraties bij Jumbo in onder meer Veghel en Breda, maar de Veghelse keten laat weten vooralsnog geen problemen te hebben met de distributie.