Elies Lemkes: ‘De landbouw wordt nu vaak gezien als probleemsector, net als de industrie in de jaren ’90’

Verscher­ping coronamaat­re­ge­len in België: pretparken dicht, maar dierentui­nen blijven gedeelte­lijk open

23 oktober De coronamaatregelen in België worden vanaf vrijdag aangescherpt. Dat heeft premier Alexander de Croo bekendgemaakt op een ingelaste persconferentie. Veel van de nieuwe maatregelen zijn in Nederland al van kracht. Een van de uitzonderingen is het sluiten van pretparken. ,,Dit is een moment van nationale crisis", stelde De Croo tijdens de persconferentie.