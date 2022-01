Elk halfjaar een boosterprik? ‘Onwenselijk’, zegt deze viroloog: ‘Alleen vaccineren als het écht nodig is’

We raken allemaal besmet, bouwen massaal immuniteit op en op den duur wordt corona een verkoudheidsvirus. Dat voorziet Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Het is niet de vraag óf je corona krijgt, maar wanneer, zegt hij. En dat werpt de vraag op: is die vierde of vijfde prik nu wel echt nodig?