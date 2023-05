Elshout sluit meimaand traditioneel af met processie naar Mariakapel

Maaibeurt Joodse begraaf­plaats Schijndel is ‘een zegen op je hoofd’

SCHIJNDEL - Of-ie een gat in de lucht sprong, is niet bekend, maar consul-beheerder Eduard Huisman van de Joodse begraafplaats in Schijndel is wel heel erg blij dat de gemeente het hoge gras en onkruid er heeft gemaaid.