Emotionele intocht na dood Willemstadse Sint: ‘Hij wás Sinterklaas zodra hij het pak aantrok’

Voorzitter Alex van de Meeberg was vrijdag aan het begin van de avond in een loods bezig met de laatste voorbereidingen voor de intocht, dit jaar een rondrit met een vrachtwagen. Plotseling ging zijn telefoon af. Enkele seconden later hoorde Van de Meeberg tot zijn verbijstering dat de Willemstadter die zich al sinds 1994 in zijn mijter en tabberd hees, even daarvoor was overleden.