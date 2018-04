EMTÉ en COOP halen vlees met 'poepbacterie' uit de schappen

Al 32 keer drugsafval gevonden in Brabant in eerste vier maanden van 2018

26 april TILBURG - In de provincie Brabant is in 2018 al 32 keer drugsafval gevonden. De afgelopen acht dagen alleen ging het volgens de politie al om elf drugsdumpingen, een reden voor het korps om de Brabantse bevolking voor het eerst via Instagram op te roepen om verdachte zaken die met drugs te maken kunnen hebben, direct via 112 te melden.