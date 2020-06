En dan ben je opeens miljonair: deze Brabanders wonnen forse geldprijzen

Ballonvaar­ders willen ook weer de lucht in: ‘Een Boeing zit vol, wij blijven aan de grond’

21 juni GOIRLE - Het is een kleine sector, maar die wordt net zo hard getroffen als alle andere branches die stilliggen door de coronacrisis: de ballonvaart. Ballonvaarders vinden dat de overheid met twee maten meet, vertelt Frank de Goede, met zijn bedrijf Greetzz gevestigd in Goirle. Hij vaart over heel Nederland. Tenminste, dat deed hij.