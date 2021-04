En dan ben je wees en moet je het zelf maar uitzoeken

Nieuwsover­zicht | Woede om doden 'koning van het woud' - Proefloca­ties overdon­derd door snelle opening

8 april De woede is groot bij natuurliefhebbers in Brabant. Op Eerste Paasdag is een doodgeschoten edelhert gevonden, waarschijnlijk het slachtoffer van stropers. Zoiets is voor zover de boswachter weet niet eerder gebeurd in de provincie. Verder werd vandaag meer bekend over de test-evenementen die de overheid gisteren aankondigde. Niet alle locaties zijn vooraf op de hoogte gebracht. Sterker: sommige plekken laten weten helemaal niet beschikbaar te zijn.