En dan moet je als zeldzame, monumentale schakelkast opeens verkassen op je oude dag

Update Twintigtal vaten met mogelijk drugsafval in brand gestoken in buitenge­bied Nieuw-Vossemeer

NIEUW-VOSSEMEER - Ongeveer twintig vaten zijn dinsdagavond in brand gestoken in het buitengebied van Nieuw-Vossemeer. Uit de vaten steeg een sterke geur op. Het is nog onduidelijk wat in de vaten zat, maar een woordvoerder van de Veiligheidsregio verwacht dat het drugsafval is. Daarom kwam ook een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer naar de Zeeweg.