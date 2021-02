En dan speelt sexting ineens op jouw school

IN DE VERLENGING Marloes Keetels worstelde en kwam boven bij HC Den Bosch: ‘Ben nu de aanvoerder die ik wil zijn’

21 februari DEN BOSCH - Als een team (bijna) altijd de beste is, heb je geen mentale ondersteuning nodig, toch? Of domineert HC Den Bosch juist het vrouwenhockey omdát koppie en kuit evenveel aandacht krijgen? Aanvoerder Marloes Keetels, coach Raoul Ehren en prestatiecoach Marco Hoogerland over mentale begeleiding in de topsport.