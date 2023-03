En passant: ‘Onderweg podcasts luisteren over rust nemen’

Waar luisteren al die mensen naar die onderweg zijn van A naar B? En wat is hun bestemming? Je leest het in deze rubriek. Vandaag: Norah Peters (17) uit Boxmeer.

Luistert naar: ,,Nu toevallig naar Suzanne en Freek. Maar het ligt er maar net aan waar ik zin in heb als ik onderweg ben, daar pas ik de muziek op aan die ik luister. Ik houd ook erg van podcasts over rust nemen en routines. Een podcast heet ook ‘Over je routines’. Dan gaat het bijvoorbeeld over ochtendrituelen, welke structuur je aan kunt houden en dat het goed is om elke 5 minuten even op te staan als je aan een bureau zit te werken. Nu ik zelf stage loop, merk ik dat ik ook veel ochtendrituelen heb. Daarnaast luister ik Geuze en Gorgels, dat is gewoon grappig. In die podcasts lossen Monica Geuze en Kaj Gorgels iedere keer een probleem van een van de luisteraars op.”

Is onderweg naar: ,,Mijn stage bij Pinok in Venlo. Ik loop daar een half jaar stage op de marketing- en communicatieafdeling. Het is een kledingzaak en ik doe daar onder meer de marketing en houd de social media bij. Ik doe ook de opleiding in de richting van marketing en communicatie. Ik vind het werk leuk om te doen, maar ik weet niet of ik uiteindelijk bij een kledingzaak ga werken. Ik vind social media bijhouden in ieder geval wel heel leuk.”

Is in het dagelijks leven ook nog bezig met: ,,Ik sport best veel in de sportschool en wandel heel graag. Ik woon nog thuis, hier in Boxmeer, ik ga vaak met m’n vriendinnen op stap. Daarnaast breng ik veel tijd met mijn vriend door.”

