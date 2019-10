En we noemen haar...... Land van Cuijk

De afgelopen weken kon gekozen worden tussen drie vooraf geselecteerde namen. In totaal werd er 20.149 keer gestemd. Daarvan stemden er 12.738 op de naam Land van Cuijk. Dat is 63,22 procent. Voor de gemeentenaam gemeente Maasheggen koos 29,17 procent (5.878 stemmen), Maasbroek scoorde slechts 7,61 procent (1.533 stemmen).

Poll

Verrassend is de uitslag niet. Tijdens een eerder door deze krant gehouden poll koos ook al 67 procent voor de naam Land van Cuijk.

De naam Land van Cuijk wordt gezien als historisch correct, voelt vertrouwd en is ingeburgerd. Daarbij is de naam toekomstbestendig en kan die gehandhaafd blijven wanneer in de toekomst mogelijk de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert nog aanhaken.

Overigens is de fusie nog geen voldongen feit. Op 28 oktober moeten de drie betrokken gemeenteraden nog groen licht geven. Daarna bestaat er de mogelijkheid om tegen het voornemen bezwaar aan te tekenen. Formeel kan uiteindelijk de regering er nog een stokje voor steken, al is dat niet de verwachting. In Grave en Mill wordt gehoopt dat de gemeenteraad in Cuijk alsnog kiest voor een samengaan met die twee gemeenten.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Plaatsnaamborden zullen na de fusie tussen Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zijn voorzien van de toevoeging Gemeente Land van Cuijk. The Youg Talent Group had dat een paar jaar geleden al voorzien en plakte overal stickers op de borden. © The Young Talent Group

Petitie

In Grave wordt in de tussentijd een poging ondernomen om een opiniepeiling van de grond te krijgen waarmee inwoners van het Maasstadje kunnen aangeven wat ze willen: zelfstandig blijven of aanschuiven bij de drie fusiegemeenten.

De stap naar het stemhokje komt steeds dichterbij, tenminste als het aan de oppositiepartijen van de Graafse gemeenteraad ligt. Ze houden een handtekeningenactie om te kijken of de inwoners dat ook willen.

Het idee van de petitie is ontstaan na de informatiebijeenkomst over de fusie, eerder deze maand. ,,Alle bezoekers, 162 in totaal, stemden toen vóór een gemeentelijke fusie’’, zegt initiatiefnemer Erik van den Ouwelant (D66). ,,Alleen de gemeenteraad blijft star. Hierom moest er een vervolg komen, dat is uiteindelijk de handtekeningenactie geworden.’’

LPG en CDA

Met de handtekeningenactie willen partijen D66, VPGrave en Liberaal Land van Cuijk zorgen voor een nieuwe opiniepeiling over de toekomst van Grave. Deze wordt tot nu toe tegengehouden door coalitiepartij LPG. Er is namelijk al eerder een opiniepeiling geweest. Toen koos 56 procent voor een vorm van gemeentelijke fusie. Voor een fusie met Cuijk en Mill koos 33 procent. Voor een grote gemeente Land van Cuijk koos 23 procent. 44 procent wilde een zelfstandig Grave. Het CDA heeft nog geen standpunt ingenomen over een mogelijke opiniepeiling.

Maar de uitleg van die cijfers was niet eenduidig. De coalitie zag het als een stem vóór zelfstandig Grave, de oppositie zag juist een meerderheid vóór de fusie. Om dergelijke discussies te voorkomen zal de nieuwe opiniepeiling bestaan uit twee opties: ‘Grave als zelfstandige gemeente’ of ‘Grave in één gemeente met Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA)’. Tenminste, als er genoeg handtekeningen zijn.

Zegjaookwijbijcba.nl