En wéér is het raak bij De Sanegeit: ‘Als het zo doorgaat hebben we er geen zin meer in’

HUIJBERGEN - „Als dit zo doorgaat hebben we er geen zin meer in”, zegt Lia Linders, secretaris van de Huijbergse carnavalsstichting De Sanegeit, nadat er in de nacht van woensdag op donderdag weer is ingebroken in hun carnavalsbouwloods.

Afgelopen weekend werd er ook al ingebroken in de loods, waarbij een karrevracht aan gereedschap werd meegenomen. In de jaren ervoor werd er ook al drie keer ingebroken in de loods die in het buitengebied van Huijbergen staat waarbij gereedschap werd meegenomen. Bij de laatste inbraak werd er niets meegenomen. „Alles wat waarde heeft, hebben we afgelopen weekend al uit de loods gehaald”, vertelt Linders.

Gat in loods

Bij de laatste inbraak hebben de inbrekers een gat in de loods gemaakt waardoor ze naar binnen zijn gegaan. Linders weet ook dat er een honderdtal meters verder van de loods ook al meerdere malen is ingebroken. Daar is een opslagplaats van de firma Baas die in Huijbergen bezig is met het vervangen van leidingen.

Na de inbraak van afgelopen weekend kreeg De Sanegeit gereedschap aangeboden van mensen die de stichting een warm hart toedragen. „Maar we durven niets meer in de loods weg te leggen. Onze bouwers hebben op deze manier geen zin meer om verder te gaan.”

De Sanegeit heeft gisterochtend aangifte gedaan bij de politie. Linders hoopt dat er door de politie actie wordt ondernomen.

‘Bijzonder sneu’

De Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen vindt het bijzonder sneu wat De Sanegeit is overkomen en roept iedereen op om een oogje in het zeil te houden. „Het is erg vervelend dat carnavalsstichting De Sanegeit weer slachtoffer is van inbraken. Weet dat het de aandacht heeft van onze toezichthouders. Daarnaast vragen we iedereen alert te blijven en signalen van verdachte situaties direct te melden bij de politie. Dit helpt om de pakkans te vergroten.”