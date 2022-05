Energiekosten verschillen duizenden euro's per gemeente, hier betaal je in Brabant gemiddeld het minst (en het meest)

Landelijk schommelt de energieprijs per provincie veel. In Drenthe moet men gemiddeld het meest neerleggen per huishouden per jaar, namelijk 4722 euro. Op de tweede plaats staat Limburg met 4451 euro, gevolgd door Brabant. In Noord- en Zuid-Holland betaal je gemiddeld het minst, waarbij de teller in Zuid-Holland gemiddeld op 3763 euro per jaar staat. Er zit variatie in prijs tussen provincies, maar ook tussen gemeentes schommelt de prijs. Dat stelt het Zwolse bedrijf Zonneplan aan de hand van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit maart.