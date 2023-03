Energienoodfonds in Steenbergen loopt nog geen storm

Inwoners die vanwege de hoge energierekening financieel in de knel komen, maar net niet in aanmerking komen voor de eerder ingestelde toeslag van 1300 euro, kunnen sinds 6 februari een beroep doen op het noodfonds . Op deze manier wil de gemeente een vangnet opstellen om de zwaarste persoonlijke consequenties af te wenden. Toch loopt het nog geen storm.

We hopen dat het niet nodig is, maar staat gereed als het nodig blijkt

300 huishoudens helpen

Er is geld om 300 mensen te helpen. ,,We hopen dat het niet nodig is, maar staat gereed als het nodig blijkt.” Maatschappelijke organisaties zijn al via de mail geïnformeerd. Binnenkort volgt er ook een brief naar de inwoners. ,,We attenderen inwoners ook op de nieuwe landelijke regeling van energieleveranciers: Tijdelijk Noodfonds Energie. Met deze regeling kunnen inwoners ook geholpen zijn.”