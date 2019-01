Enexis over zonne-energie: stroomnet in Brabant nu nog toereikend

Dat zegt woordvoerder Bob Winckens van Enexis, het bedrijf dat recent bekendmaakte dat in het noorden van het land een capaciteitsprobleem is. In bepaalde gebieden van Drenthe, Groningen en Overijssel zit het stroomnet zo vol dat het niet meer groene stroom aan kan. Enexis moet daar nee verkopen aan nieuwe initiatieven op het gebied van zonne-energie.

In Brabant speelt dat probleem niet. Althans op dit moment niet, waarschuwt Winckens. “Alle aanvragen die nu concreet liggen, kunnen worden aangesloten. Maar aan de andere kant constateren we dat er veel initiatieven en plannen zijn. Als die daadwerkelijk allemaal worden uitgevoerd, dan voorzien wij ook hier problemen. Dan het is het wie het eerst komt wie het eerst maalt.”

De huidige problemen in het noorden hebben, zegt Winckens, vooral te maken met het feit dat de grond daar stukken goedkoper is dan elders in het land. Dat heeft de laatste jaren tot een forse groei van het aantal zonneakkers geleid, terwijl de netcapaciteit in die contreien relatief klein is.

