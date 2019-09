Enorm breed programma vanwege 75 jaar bevrijding: maak je keuze!

Bevrijding 75 jaarVan een grootse optocht van militaire voertuigen, deze zaterdag, tot aan een verteller van verhalen over oorlog en vrede; vanwege de viering van 75 jaar bevrijding zijn er de komende weken tientallen evenementen in de regio. Een (onvolledig) overzicht. Meer lees je ook in ons dossier Bevrijding 75 jaar .

Parade van oude oorlogsvoertuigen

Op zaterdag 14 september om 09.00 uur vertrekt een colonne van 400 originele legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog vanuit het Belgische Leopoldsburg en dan dezelfde route als de bevrijders in 1944: via Valkenswaard, Aalst naar Eindhoven. Daar hebben ze op de John F. Kennedylaan een lunchstop van 12.30 tot 14.00 uur waarbij het mogelijk is om de voertuigen van dichtbij te bekijken. Vervolgens rijdt de colonne verder via Son en Breugel en Sint-Oedenrode naar Veghel. 15 t/m 21-09 Basecamp DZA - Vlagheide op de Dakotaweg in Schijndel is van zondag 15 tot en met zaterdag 21 september van 09.00 tot 18.00 uur open voor het publiek. Op dat Basecamp, een kampement in Tweede Wereldoorlog-stijl, zijn veel van de deelnemende voertuigen de hele week nog van dichtbij bekijken. Ook wordt hier op een educatieve manier aan de hand van displays verteld hoe het er in de oorlog in deze omgeving aan toe ging en hoe onze bevrijders in 1944 leefden, woonden en werkten.

AARLE-RIXTEL

- 22-09 14.30 uur Bevrijdingsrevue Aarlese Revue, De Dreef, Duivenakker 76. Entree: 2,50 euro.

- 24-09 19.00-20.00 uur Herdenking bij monument Heikantskapelleke, Bakelseweg.

ASTEN

- 19-09 19.00 uur Ontsteken bevrijdingsvuur op De Markt, dat om 18.45 uur opgehaald is in Ommel. Burgemeesters van zeven Peelgemeenten ontsteken een fakkel, waarna het vuur door lopers naar de verschillende gementen wordt gebracht.

- 27-09 t/m 29-09 Militair veldhospitaal bij molen De Oostenwind.

BEEK EN DONK

- 22, 26 en 29-09 14.00-17.00 uur Tentoonstelling 75 Jaar Bevrijding Beek en Donk, Heemkamer Beek en Donk, Parklaan 5. Gratis entree.

BERGEIJK

Volledig scherm Johan Biemans vertelt in Bergeijk het verhaal 'De drollen van de hond'. © Fotomeulenhof - 11, 14 en 15-09, 14.00 tot 17.00 uur:Johan Biemans vertelt het verhaal De drollen van de hond. Aansluitend kunnen kinderen dat verhaal via een spectaculair buizenstelsel kruipend ervaren. Markt, ter hoogte van het Luihuis.

- 16-09: Bergeijk Remembers, dagprogramma in het centrum: 10.15-16.00 uur Binnenhalen bevrijders, stoet oude legervoertuigen van Liberation Task Force, 't Hof; Expositie Heemkundekring, Hofkerk, Hof 12; re-enactmentgroepen die het dagelijks leven aan het front verbeelden. 10.00-14.00 uur: Hans Nordsiek leest voor uit zijn boek Piloot met de vijf strepen. Kinderen kunnen zich op de Kiosk verkleden in legerkledij. 14.00 uur Bigband Nightshift speelt muziek uit de jaren 40 en 50, met om 15.00 uur optreden gezamenlijke harmonieën; om 15.30 uur wordt het bevrijdingslied 2019 gezongen vanaf de Kiosk.

BEST

- 15-09 Remember September met rondritten in legervoertuigen, spektakel met mini-tanks, een army tour, een kinderstormbaan, re-enactment over het hele terrein. Museum Bevrijdende Vleugels, Sonseweg 34. Entree: 9,50 euro, 4 t/m 12 jaar 7,50 euro.

Volledig scherm Op 15 september is het Remember September in Best. © Museum bevrijdende Vleugels

DE MORTEL

- 22-09 15.00-17.00 uur Bevrijdingsconcert in De Sprank.

DEURNE

- 14, 15, 16-09 Voorstelling ‘Lifvik’ bij Natuurpoort De Peel.

- 24-09 20.00 uur Lezing ‘Death Valley De Peel’ door Piet Snijders in museum De Wieger.

Volledig scherm Marjolein Teepen schreef de voorstelling 'Lifvik', te zien bij natuurpoort De Peel in Deurne. © Fotopersburo van de Meulenhof bv

EINDHOVEN

Volledig scherm Te zien in Eindhoven: Oorlogstuig, muzikale theatervoorstelling van theatergroep BLUV. © Luud Zeegers - 31-08 t/m 10-5 2020: Expositie Eindhoven bezet-75 tastbare herinneringen. Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10 Eindhoven. Di t/m zo 11-17 uur. Entree 13 euro.

- 03 t/m 29-09 Expositie Hoop op vrede met werk van Marieke Vermeulen, Marijke van Ewijk, Shelly Lapré, Fried Waterschoot en Cokkie van der Werf. St. Catharinakerk, Catharinaplein 1. Di t/m za 10.00-16.30 uur, zo 11.00-16.30 uur. Gratis entree.

- 14-09 10.00-16.00 uur, 15-09 12.00-16.00 uur. 21 en 28-09 13.30-16.00 uurPetruskerk, Kloosterdreef 31, expositie rondom het thema Eindhoven 75 jaar bevrijd. Gratis entree. 22-09 10.00 uur, bisschop De Korte gaat voor in de mis ter gelegenheid van het 75ste bevrijdingsjaar.

- 14-09 Open dag Vrijmetselarij Eindhoven, met om 16.00 uur een openbaar bevrijdingsritueel. Op Potgieterstraat 41.

- 15-09 Airborne Herdenking 15.00 uur Herdenking van de bevrijding van Eindhoven bij het Airborne-monument op de hoek Airbornelaan/John F. Kennedylaan.

- 15-09 ‘Bezet en Bevrijd Eindhoven’ is de titel van een tentoonstelling bij Eindhoven in Beeld, die op zondag 15 september wordt geopend door wethouder Renate Richters. Vanaf 13.30 tot 16.00 uur zijn die dag in het gebouw van het foto-archief op het NRE-terrein, Gasfabriek 4, foto’s te zien over de oorlog, de tijd die eraan voorafging en van herdenkingen erna. Na de opening van de expositie geeft schrijver Ger de Wind een lezing over zijn ervaringen in WOII. Hij schrijft daar ook over in zijn nieuwe boek. De Wind vertelt daarin onder meer over de Philips-geschiedenis en de bombardementen op de stad. Eindhoven in Beeld heeft de tentoonstelling samengesteld uit de eigen foto-archieven, maar ook die van het Museum Brigade en Garde Prinses Irene in Oirschot en het Eindhoven Museum. Eindhoven in Beeld viert ook haar 12,5-jarig bestaan. De tentoonstelling is gratis te bezoeken op werkdagen, van 11.00 tot 16.00 uur.

- 18-09 18:45 21.30 uur Bevrijdingsdefilé Stadhuisplein en start Lichtjesroute.

- 19 en 20-09, 19.00 uur, 21-09 14.00 uur De weg naar de vrijheid, toneelproject KBO-Brabant. CKE, Pastoor Petersstraat 180. Entree: 9 euro.

- 21-09 12.00-00.00 uur Bevrijdingsfestival Liberation 040, 18 Septemberplein. Line-up: dj Lascom, Lahaye, Jaimes, Mavo, Marf, Melissa Janssen, Gers Pardoel, Kav Verhouzer, La Fuente en Stuiobox Soundsystem. Gratis entree.

- 21-09 16.00-23.00 uur Festival Vier de bevrijding ... En plein public. Met kunst, cultuur en muziek. Op het Wilhelminaplein.

- 21-09 15.00 uur Bevrijdingsconcert Catharinakerk, Catharinaplein 1. Entree 10 euro.

- 21-09 19.45-23.00 uur, PROMS-concert rondom 75 jaar bevrijding, Wim van Doorne Muziekkiosk, hoek Stratumsedijk/Elzentlaan. Met onder meer Trijntje Oosterhuis, Jorge Castro, Ruth Jacott, Johnny Rosenberg, Jill Helena en Jamai. Gratis entree.

- 22-09 20.00 uur Oorlogstuig, muzikale theatervoorstelling van theatergroep BLUV. Het stuk verhaalt over Roosje Glaser, die als Joodse danslerares de Tweede Wereldoorlog overleefde. BLUV werkte voor de voorstelling in Eindhoven samen met Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost. Op het Lichtplein, entree: 16 euro.

- 24-09 en 1-10 Lichtjesroute Wheelstour Publiek kan meerijden in de Lichtjesroute Wheelstour in een historisch legervoertuig uit de Tweede Wereldoorlog.

- 27-09, 20.15 uur Bevrijdingsconcert Eindhoven 75 jaar vrij, Fanfare-orkest Wilhelmina m.m.v. toneelvereniging Doppio, Xaveria Vossen, Laura ter Horst en Richard Spijkers. Muziekgebouw Eindhoven, Heuvel Galerie. Entree: 17,50 euro.

GELDROP-MIERLO

- 12-09 19.30 uur Roofkunst, lezing van Carla van Bree De Hofdael, Molenstraat 23. Gratis entree.

- 13-09 19.30-24.00 uur Feest Bevrijdingsfeer met Zingggg Geldrop Zingggg, voor- en afterparty met DJ Richard. Horecaplein centrum.

- 15-09 11.00 uur Libertyloop , start en finish vanaf de Kasteeltuin; 12.00 uur Kinderspeelgoedmarkt , winkelgebied centrum; 16.00 uur Afsluiting feestprogramma met optreden van Joël Borelli. Horecaplein, centrum.

- 17-09 Colonne van zestig militaire voertuigen trekt door Mierlo. Ze zijn van 10.30 tot 11.30 uur te bewonderen in de Dorpsstraat. Deel van de voertuigen stopt ook bij oorlogskerkhof.

- 21-09 Onthulling plaquette Mierlo.

Volledig scherm Het Britse oorlogskerkhof in Mierlo. © FotoMeulenhof

GEMERT

- 18-09 12.30-14.00 uur Doortocht Brits konvooi: historische militaire voertuigen op Ridderplein.

- 22-09 12.00-14.00 uur Boekpresentatie ‘Vliegtuigcrashes en Noodlandingen in Gemert-Bakel’. In Boerenbondsmuseum.

- 28-09 Vanaf 14.00 uur: veteranendag en vieren/herdenken. Met onthulling plaquette. Ridderplein en kerk St. Jans Onthoofding.

HEEZE-LEENDE

- 22-09 Vrijheidsfestival met drie sfeerpleinen voor de vrijheid in de gemeentehuistuin: Op het Familieplein ervaren kinderen spelenderwijs wat vrijheid is. Een educatief tintje vind je op het Muziek- en vrijheidsplein. Hier ervaar je hoe het vroeger was dankzij foto's, voertuigen en andere attributen uit de Tweede Wereldoorlog. ‘Bevrijding 75', Fietsroute door Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp, 15 kilometer langs 33 genummerde locaties die te maken hebben met het thema Bevrijding 75.

HELMOND

- 18 tot 22-09 Expositie Beleef 75 jaar vrijheid. Met objecten, vondsten uit opgravingen en documentatie uit particuliere verzamelingen, ten tijde van de oorlog en bevrijding. Wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. Gratis entree.

- 18-09 19.15 uur Bevrijdingsrevue Aarlese Revue, Gaviolizaal, Torenstraat 36a. Entree: 2,50 euro.

- 20 tot 26-09 10.00-17.00 uur Tentoonstelling ‘O Lungo Drom’ De Lange Weg, Sinti en Roma door de eeuwen heen. Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Gratis entree.

- 20 en 21-09 20.15 uur Zuidwal de Musical door het Dr. Knippenbergcollege. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. Entree: 15 euro.

- 22-09 12.00-16.00 uur Bevrijdingsconcert ‘Caratconcerten’. Met muziekvereniging Eindhoven West, mezzo-sopraan Pauline van der Roest, pianiste Anne Meijer en doedelzakspeler Wilbert van den Boom. Caratpaviljoen, de Warande. Gratis entree.

- 22-09 12.30-14.30 uur Bevrijdingsconcert Band of Liberation. Wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. Gratis entree.

- 24-09 18.30-19.30 uur Bevrijdingsceremonie. Louis Donkersplein, Brouwhuis

- 24-09 19.30-21.30 uur Lezing Helmond in WOII Holocaust slachtoffers, Joodse onderduikers en struikelstenen. Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11. Gratis entree.

- 25-09 18.00-20.30 uur Bevrijdingsmaaltijd, Hortensiapark. Deelname: 2 euro.

- 25-09 Onthulling struikelstenen ter herdenking Joodse en Sinti-slachtoffers. De ceremonie voor de Joodse familie Koppel begint 25 september om 14.30 uur voor het pand Steenweg 10. En om 15.40 uur voor Sinti-familie Hanstein aan het Maurickplantsoen. Daar zijn acht struikelstenen bijeen gebracht in één grote herdenkingssteen. Ook wordt ter nagedachtenis aan de zigeunerrazzia van 16 mei 1944 een monument onthuld.

- 26-09 9.40 uur Wandeling vanaf De Fonkel waar struikelstenen worden onthuld op de locaties Heistraat 70 (10.00 uur), Molenstraat 194 (11.00 uur) en Hoogeindsestraat 4 (12.00 uur). De verhalen van de Joodse en Sinti slachtoffers zijn gebundeld in het boek ‘...Niet vergeten...Struikelstenen in Helmond’ dat vanaf 26 september verkrijgbaar is.

- 27-09 16.00-17.00 uur Lezing Oorlogsdagboek van mijn vader. Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11. Gratis entree.

- 28-09 15.00-01.00 uur H2O Feel Free Bevrijdingsfestival, Speelhuisplein.

HEUSDEN/NEERKANT

- 22-09 09.00-10.00 uur Evacuatietocht Death Valley De Peel Vertrek vanaf ‘het oorlogshoekje’ in museum Techniek met ‘n Ziel in Neerkant en tegelijkertijd vanuit museum Truijenhof in Meijel. De deelnemers lopen vanuit beide startpunten naar eetcafé De Buizerd, waar een rustpunt is wordt ingericht. Daarna kunnen de deelnemers kiezen: óf te voet , of per fiets verder naar het gemeenschapshuis van Heusden of met ‘voertuigen van toen’ daar naartoe. Daar is een verbroederingslunch, waarna de terugtocht door De Peel wordt aanvaard. Deelname inclusief koffie/thee en de lunch kost 2,50 euro. Aanmelden via mail.

HEUSDEN

- 27, 28 en 29-09, 14.30 uur, 29-09 20.00 uur, De weg naar de vrijheid, toneelproject KBO-Brabant. Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 3, Heusden. Entree: 11 euro.

HOOGELOON

12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 en 22-09: Meesterlijke verzet, toneelvereniging Hoogeloon St. Pancratius. In De Beukentuin, Ir. Mettropweg 3. Entree 10 euro, via deze website.

LAARBEEK

- 25-09 14.00 uur Aftrap fietsroute langs herdenkingspunten in Laarbeek. Bij monument Koppelstraat. De route kan daarna ook worden afgehaald bij café De Donk, VVV en gemeente.

LIESHOUT

- 13-09 13.15 uur Onthulling nieuw herdenkingsmonument op het Prinsenhofplein.

- 14 t/m 22-09 ma-vr 14-17.00 uur en 19.00-21.00 uur, za-zo 10.00-17.00 uur Tentoonstelling 75 Jaar Bevrijding Lieshout. Heemhuis Lieshout, Dorpsstraat 13. Gratis entree.

MARIAHOUT

- 28-09 13.30-18.00 uur Herdenken en vieren: lezingen, muzikale optredens en kinderactiviteiten. Openluchttheater Mariahout, Mariastraat 27a.

MIERLO-HOUT

- 17-09 12.30 uur Centrum Mierlo-Hout Doortocht Garden 75 met zo’n 125 historische Britse voertuigen. Het is een unieke eenmalige opzet van alleen Britse voertuigen. De voertuigen kunnen bezichtigd worden bij de ontmoetingsplaats van Nei Skoen en Zorgcentrum Alphonsus.

- 22-09 10.15 uur Herdenkingsdienst Sint Luciakerk, Hoofdstraat 157.

- 22-09 15.00 uur Herdenkingsbijeenkomst. Bij het herdenkingsmonument in Mierlo-Hout.

NUENEN

- Hele maand september: Bezoek aan de onderduikzolder in Nune Ville, Berg 24 . De Joodse Jaap van Cleef zat 2,5 jaar ondergedoken op een dienstbodekamer in het 19de eeuwse huis Nune Ville. Deze kamer is nog intact. Info: salonnuneville.nl.

- 15-09 14.30 en 15.30 uur Willem Hikspoorsbrug, Soeterbeekseweg. Militair historicus Edwin Popken vertelt hoe Willem Hikspoor hier de Duitsers misleidde.

- 17-09 12.00-14.00 uur Doortocht Liberation Task Force (LTF). De LTF bestaat uit een grote groep authentieke Britse legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Het konvooi is 'on tour' door Nederland en maakt een tussenstop in Nuenen. Park, ter hoogte van Het Klooster.

- 17-09 14.30 uur Muzikale voorstelling 'Stemmen uit de Loopgraven', rond gedichten van negen soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Opwettense watermolen, Opwettenseweg 203. Info en kaartverkoop via cultuuroverdag.nl.

- 20-09 10.00 uur Activiteiten in en rondom het Park. Static show met oude legervoertuigen waaronder een werkplaatswagen, een tank en een Rode Kruisauto die ook dienst deed als foodtruck.

- 20-09 10.00-16.00 uur Historische verhalen in woord en beeld. Speciaal voor basisscholen (groepen 6 tot en met 8), maar ook voor alle andere geïnteresseerden. Theaterzaal Het Klooster, Park 1.

- 20-09 14.30 Historisch toneel Screaming Ducks, Park.

- 20-09 17.15 uur Ophalen bevrijdingsvuur. Vanaf het Park vertrekt een kleine colonne naar Eindhoven om daar het bevrijdingsvuur op te halen (overdracht in Eindhoven om 18.00 uur). In samenwerking met Wheels en TC Nuenen.

- 20-09 18.15 uur Onthulling van de bevrijdingsboom. Burgemeester Houben onthult in het Park een speciale boom: de Gingkgo Biloba. Deze boom van de hoop was de eerste boom die groeide na de bom op Hiroshima. Park.

- 20-09 18.30 uur Bezinningsbijeenkomst in de Clemenskerk, Park 53.

- 20-09 19.10 uur Vuuroverdracht en kranslegging. Burgemeester Maarten Houben en de jeugdburgemeester ontsteken het vuur bij Het Klooster op Park 1 en leggen kransen bij het monument.

- 20-09 19.50-20.00 uur Aanvang van de bevrijdingsritten, Park.

- 21-09 20.00 uur Aber Ich kann nicht anders, muzikale vertelling over oud-burgemeester Van Rijckevorsel, burgervader in oorlogstijd. Verteld door Hans Vervuurt, met medewerking van Brass Band Nuenen. Het Klooster, Park 1. Entree: 12,50 euro via brassbandnuenen.nl.

- 22-09 15.00-17.00 uur Bevrijdingsconcert door het Gerwens Muziekkorps, het Nuenens Mannenkoor, Zanggroep Midòre en William Kersten. Het Klooster, Park 1. Het concert is ook live te volgen op groot scherm op het Rabobankplein. Gratis entree.

- 22-09 20.30 uur Het Atelier door de Lindespelers. Het stuk speelt zich af in één van de Parijse kleine naaiateliers die direct na de bevrijding werden opgezet om de miljoenenbevolking weer van nieuwe kleren te voorzien. Het Klooster, park 1. Entree: 10 euro via lindespelers.nl.

Volledig scherm Britse carriërs aan het Haageind in Deurne op weg naar Gemert. © Museum Klok en Peel

OIRSCHOT

- Tot 30-10 di t/m zo 13.00-16.30 uur Expositie Sporen van de Tweede Wereldoorlog. Museum de Vier Quartieren, St Odulphusstraat.

- 15-09 13.00 uur Open Monumentendag bij De Grote Stoel, de plek waar Oirschot 75 jaar geleden de bevrijders verwelkomde. Met attributen uit die tijd en passende muziek, uitgevoerd door The Juggets.

OMMEL

- 22-09 9.30 uur Heilige Mis. 10.45 uur Onthulling monument Ommels Eindje. 12.00 uur Muzikaal programma in De Kluis. 14.00 uur Tentoonstelling in De Pelgrim.

REUSEL-DE MIERDEN

- 04-10 19.00 uur (try-out) en 21.30 uur Muzikale voorstelling The Armed man, Kerk Maria ten Hemelopneming, Kerkplein. Gratis entree.

- 05-10 Tentoonstelling Heemkamer. Gemeentehuis, Kerkplein 3. Gratis entree.

- 27, 28, 29-09 en 2, 6 en 9-10 20.00 uur Revue 'En we duiken nie mèr onder'. Manege De Meulenhaoi, Hulselsedijk.

SINT-OEDENRODE

- 07 t/m 22-09 Tentoonstelling 75 jaar Market Garden - De bevrijding van Meierijstad' in zalencentrum de Beckart, Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel.

- 14 en 15-09 13.00-17.00 uur Beklimmen Knoptoren. Tijdens Operation Market Garden werd de toren ook beklommen door bewoners van Sint-Oedenrode om de parachutisten te zien landen. Ook de Amerikanen hebben gebruikgemaakt van de toren. Kijk rond en beleef hoe het was en is.

- 14-09 13.00-01.00 uur Bevrijdingsfeest met optredens van diverse muziekgezelschappen. Kerkplein, gratis entree.

- 15-09 14.30-15.30 uur. Bevrijdingsconcert Martinuskerk. Gratis entree.

- 15-09 vanaf 10.30 uur Bevrijdingsfeest met brunch en muziek van Rooise muziekgezelschappen, Kerkplein.

- 15-09 12.50 uur Herdenkingsdienst op de Corridor bij het Airborne Monument to the Dutch'. De Amerikaanse Loren Hancock en haar man is daar ook om de Alzenaubrug tijdelijk van een andere naam te voorzien: die krijgt dan de naam van haar opa die destijds de brug heeft veroverd: Capt. Fred A. Hancock (C/502 Parachute Infantry Regiment, 101st Airborne Division). Aansluitend is er om 14.30 uur een bevrijdingsconcert van het Roois Gemengd Koor in de Martinuskerk op Kerkplein 47.

- 17 en 19-09 9.00 tot 10.45 uur Zou jij een Duitse soldaat willen zijn? Toneelvoorstelling en nabespreking. Zorgcentrum Odendael, Odendael 1. Gratis entree voor iedereen, de nabespreking is alleen voor schoolkinderen en enkele bewoners van het zorgcentrum.

- 18-09 09.15 Liberation Task Force volgt de route van destijds en stopt rond 09.15 uur op de Markt in Rooi. Deze colonne met unieke militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog blijft een uur op de Markt staan.

- 18-09 09.30 uur Herdenking met onder meer een kranslegging op het kerkhof en de onthulling van een fotocollage van de gesneuvelde Engelse soldaten die daar begraven liggen. Hierbij zijn afgevaardigden van een Engelse veteranenorganisatie aanwezig.

SOMEREN

- 14-09 20.00 uur Bevrijdingsconcert Muziekvereniging Somerens Lust en het fanfare-orkest van Muziekvereniging Excelsior uit Bergambacht in de Ruchte.

- 19-09 20.45 uur ontsteken bevrijdingsvuur op Speelheuvelplein.

SOMEREN-HEIDE

- 13-09 20.00 uur lezing over vliegveld Venlo en Wehrmachtshuisjes. Zaal Heidehof aan Kerkendijk 126A

- 21-09 vanaf 11.00 uur: open dag bij Wehrmachtshuisje aan de Kerkendijk.

SON EN BREUGEL

- 9-20-09 ma t/m vr 11.00-17.00 uur, 14-09 10.00-19.00 uur, 15-09 10.00-16.00 uur Expositie 75 Jaar Vrijheid van Heemkundekring en Son en Breugel Verbindt. Vestzaktheater, Kerkstraat 2.

- 11-09 19.00-21.00 uur Lezing door Veteranen Son en Breugel, De Bongerd, Asteroïdenlaan 2a.

- 13-09 20.00-23.00 uur Bevrijdingsconcert Harmonie PHEV, Sincère e.a., Kerkplein.

- 14-09 11.00-18.00 uur Static show Koninklijke Landmacht, 18.00-23.00 uur Static show Wheels. Beide shows op het Raadhuisplein.

- 14-09 14.30 uur Doortocht Operation Market Garden door het centrum.

- 14-09 20.00-22.30 uur Soul in the Air door Orkest Koninklijke Luchtmacht, Kerkplein.

- 15-09 14.00-23.00 uur Towerfestival, Kerkplein.

- 15-09 16.00 uur Kampement Re-enactment group, Oranjeveld.

- 16-09 13.30 uur Paradropping Round Canopy Parachuting Team, Brouwerskampweg.

- 16-09 20.00-22.00 uur Lezing Heemkundekring. Vestzaktheater, Kerkstraat 2

- 17-09 15.30 uur Kampement Liberation Task Force, Driehoek 4

- 17-09 17.30 uur Officiële onthulling 'Poorten van Hoop', derde project Kunst op de Rotonde, Kanaalstraat.

- 17-09 19.00-21.00 uur Herdenking bevrijding bij De Parachutist, Europalaan/Kerkstraat.

- 18-09 08.00 uur Doortocht Liberation Task Force door centrum Son.

STIPHOUT

- 22-09 15.00 uur Bevrijdingsherdenking. Bij het bevrijdingsmonument in Stiphout.

VALKENSWAARD

- 13-09 20.15 uur. Presentatie magazine en lezing 'Leven en overleven in oorlogstijd, Valkenswaard 75 jaar bevrijd' van heemkundekring Weerderheem. Theater De Hofnar, Hofnar 10. Gratis entree.

- 14-09 20.30 uur Bevrijdingsconcert De Volharding met The Peacemakers van Karl Jenkins. Nicolaaskerk, Markt 55. Gratis entree.

- 14 t/m 21-09 Expositie over de Tweede Wereldoorlog in Valkenswaard en Waalre, Stichting Erfgoed 40-45. Theater De Hofnar, Hofnar 10. Gratis entree.

- 14-09 Einde ochtend Doortocht operatie Market Garden, met zo'n 400 originele historische legervoertuigen.

- 15-09 11.00-17.00 uur Bevrijdingsvliegen. Modelvliegclub Valkenswaard, Peedijk, Borkel & Schaft.

- 16 en 17-09 Liberation Task Force. Met authentieke Britse leger voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De voertuigen en hun bemanning zijn te bezichtigen in het Wilhelminapark en op de Markt waar zij ook zullen overnachten. Vertrek 17 september rond 10.00 uur.

- 17-09 10.45 uur Herdenking van de gevallenen op de begraafplaats op de Luikerweg.

- 22-09 08.00-14.00 uur Bevrijdingswandeltocht Ontdek de plekken uit operatie Market Garden. Diverse afstanden van 8 tot 34 kilometer. Start: Kantine TWC de Kempen, Mgr. Smetsstraat 45 in Dommelen. Deelname: 2,50 euro voor niet-leden.

VLIERDEN

- 22 en 29-09 10.00-16.00 uur Open dag in museum Oorlog & Co, Schooteindseweg 24. Particulier initiatief van Wils Verberne.

WAALRE