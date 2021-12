Enorme drukte op station Breda voor trein naar Antwerpen, ondanks dringend verzoek NS

Veiligheidsmedewerkers van de NS en de politie waren op het perron aanwezig om de grote stroom aan mensen in goede banen te leiden. De trein puilde uit toen deze uiteindelijk met tien minuten vertraging naar Antwerpen vertrok. Treinpassagiers staan als haringen in een ton dicht op elkaar in de treinwagons. Al dagen is het in Antwerpen enorm druk met Nederlanders die vanwege de lockdown in eigen land hun toevlucht in de Belgische stad zoeken.