Enquête: Brabanders mijden massaal toeristische trekpleisters, groot deel gaat zelfs niet weg door corona

Gaan we dit jaar weg of blijven we liever bij huis? Terwijl lockdowns worden opgeheven en grenzen weer opengaan staat de zomervakantie voor de deur. 2.237 lezers van deze site vulden de vakantie-enquete in en gaven aan massaal het vliegtuig én toeristische trekpleisters te mijden vanwege de coronamaatregelen. Daarbij gaat een deel zelfs helemaal niet op vakantie vanwege het virus.

Dat het coronavirus of de maatregelen voor sommigen afschrikkend werken, blijkt wel uit de uitslagen van deze enquête. Meer dan een derde (36,8 procent) van de lezers die hun vakantieplannen deelden, zegt deze zomer niet op vakantie te gaan vanwege de coronamaatregelen.

Bijna de helft (48,8 procent) zegt dat de coronamaatregelen in binnen- en buitenland een afschrikkend effect hebben en daardoor de vakantieplannen aan te passen. Een kleiner deel (14,4 procent) zegt het niet uit te maken dat er maatregelen worden genomen voor het coronavirus.

Volledig scherm Schrikt het coronavirus en de maatregelen daarop je dit jaar af om op vakantie te gaan? © Uitslagen vakantieplannen-enquete

Niet met het vliegtuig

Mondkapjes op tijdens de vlucht en als bestemming wellicht een druk toeristisch oord. Veel Brabanders zien dat niet zo zitten. Het overgrote merendeel (78,8 procent) van de respondenten geeft aan niet met het vliegtuig weg te gaan vanwege het coronavirus.

Volledig scherm Schrikt het coronavirus en de maatregelen daarop je dit jaar af om met het vliegtuig op vakantie te gaan? © Uitslagen vakantieplannen-enquete

Daar komt bij dat toeristische trekpleisters worden gemeden in verband met het coronavirus. Meer dan driekwart (76,6 procent) van de ondervraagden zegt drukke toeristische oorden te mijden.

Volledig scherm Vermijd je deze vakantie toeristische trekpleisters in verband met het coronavirus? © Uitslagen vakantieplannen-enquete

Met de auto naar de camping

Als we de toeristische trekpleisters dit jaar niet bezoeken, waar gaan we dan wel naartoe en hoe? Iets meer dan de helft (51,6 procent) van de Brabantse respondenten gaat op vakantie. En dan pakken we vooral de auto.

Volledig scherm Hoe ga je op vakantie? © Uitslagen vakantieplannen-enquete

De camping is de populairste bestemming, zowel in binnen- als buitenland. Ook is het hotel of een appartement voor veel vakantiegangers in trek.

Volledig scherm Waar verblijf je? © Uitslagen vakantieplannen-enquete

We trekken toch vooral naar andere landen in Europa (52,7 procent), al blijft een iets kleiner deel (44 procent) in eigen land.

Volledig scherm Waar ga je op vakantie? 1.154 lezers vulden deze vraag in. © Uitslagen vakantieplannen-enquete