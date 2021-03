Er valt wat te halen in Brabant: hoofdrolspelers komen voor verkiezingsdebat naar het zuiden

Debat van het Zuiden: lijsttrek­kers zaterdag met elkaar in debat over Brabantse thema's

10 maart Op 15, 16 en 17 maart mogen we naar de stembus. Naar wie gaat jouw stem? Weet je het al, of twijfel je nog? Dan mag je het Debat van het Zuiden op zaterdag 13 maart zeker niet missen. De lijsttrekkers van de zeven grootste partijen gaan dan met elkaar in - een live te volgen - debat in Den Bosch. Over onderwerpen die Brabanders belangrijk vinden.